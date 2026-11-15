W Turcji izraelski wywiad Mossad miał rzekomo porwać byłego wiceministra obrony Iranu Alego Rezę Asgariego, przez tygodnie przesłuchiwać go w sprawie zaginięcia izraelskiego nawigatora wojskowego Rona Arada, a następnie go zabić. Wynika to ze śledztwa „The New York Times”, o którym informuje Jerusalem Post.

Śledztwo opiera się na wywiadach z dziesiątkami izraelskich, irańskich i amerykańskich urzędników, a także osób zaangażowanych w poszukiwania Arada. Jeden z trzech byłych wysokich rangą urzędników USA, którzy opowiedzieli NYT o operacji, twierdził, że Asgari był przesłuchiwany na pokładzie statku, a jego ciało wrzucono do Morza Czarnego.

Według żony Asgariego zaginął on w hotelu w Stambule w grudniu 2006 roku. Asgari był generałem Sił Al-Kuds Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, utrzymywał kontakty z przywódcami Hezbollahu i przybył do Libanu wkrótce po zaginięciu Arada. Izrael przez wiele lat zaprzeczał udziałowi w zaginięciu Asgariego. Jednocześnie, według byłego amerykańskiego urzędnika, podczas późniejszych negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi izraelscy przedstawiciele poinformowali delegację USA, że Asgari nie żyje.

Operacja w Damaszku

NYT opisał także porwanie we wrześniu 2021 roku irańskiego generała Abdullaha Saberiego. Irańscy urzędnicy bliscy Saberiego oraz syryjskie źródło, które obejrzało nagranie porwania, oświadczyli, że izraelscy operacyjni przebrani za tragarzy przeszli przez punkty kontrolne w dyplomatycznej dzielnicy Damaszku.

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Według ich twierdzeń agenci schwytali Saberiego podczas porannego biegu, odurzyli go, nakryli mu głowę pudełkiem po lodówce i wywieźli białym samochodem dostawczym. Irańskie źródła oświadczyły, że był przesłuchiwany w Izraelu wyłącznie na temat Rona Arada, a po długotrwałym przesłuchaniu pozostawiono go na ulicy w Johannesburgu w RPA. Saberi później twierdził, że był torturowany.

Poszukiwania Rona Arada

Były dyrektor Mossadu Dawid Barnea oświadczył wówczas, że zatwierdził operację w celu uzyskania informacji o Aradzie, nazywając ją śmiałą, lecz bezskuteczną. Następnie Mossad skoncentrował poszukiwania na wsi Nabi Sziit we wschodnim Libanie.

Według NYT oceny izraelskich służb specjalnych później się zmieniły. Weryfikacja z 2006 roku wykazała, że informacje o możliwym przewiezieniu Arada do Iranu opierały się na niewiarygodnych danych lub błędach analitycznych. Inna weryfikacja z 2016 roku ustaliła, że Arad prawdopodobnie zginął w 1988 roku w rejonie Nabi Sziit. W marcu 2026 roku izraelskie wojsko otworzyło grób na wiejskim cmentarzu podczas poszukiwań jego szczątków, jednak nie przyniosło to rezultatów.

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