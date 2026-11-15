В Турции израильская разведка «Моссад» якобы похитила бывшего заместителя министра обороны Ирана Али Резу Асгари, неделями допрашивала его об исчезновении израильского военного штурмана Рона Арада, а затем убила. Об этом говорится в расследовании The New York Times, о котором сообщает Jerusalem Post.

Расследование основано на интервью с десятками израильских, иранских и американских чиновников, а также людей, причастных к поискам Арада. Один из трёх бывших высокопоставленных чиновников США, рассказавших NYT об операции, утверждал, что Асгари допрашивали на борту судна, а его тело сбросили в Чёрное море.

По словам жены Асгари, он исчез из отеля в Стамбуле в декабре 2006 года. Асгари был генералом сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, поддерживал контакты с руководителями «Хезболлы» и прибыл в Ливан вскоре после исчезновения Арада. Израиль на протяжении многих лет отрицал причастность к исчезновению Асгари. В то же время, по словам бывшего американского чиновника, в ходе последующих переговоров с США израильские представители сообщили американской делегации, что Асгари мёртв.

Операция в Дамаске

NYT также описала похищение в сентябре 2021 года иранского генерала Абдуллы Сабери. Иранские чиновники, близкие к Сабери, и сирийский источник, просмотревший видео похищения, заявили, что израильские оперативники, переодетые грузчиками, прошли блокпосты в дипломатическом квартале Дамаска.

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По их утверждениям, агенты схватили Сабери во время утренней пробежки, одурманили его, накрыли ему голову коробкой из-под холодильника и увезли в белом коммерческом фургоне. Иранские источники заявили, что его допрашивали в Израиле исключительно о Роне Араде, а после длительного допроса оставили на улице Йоханнесбурга в ЮАР. Позднее Сабери заявлял о пытках.

Поиски Рона Арада

Бывший директор «Моссада» Давид Барнеа в то время заявлял, что санкционировал операцию для получения информации об Араде, назвав её смелой, но безуспешной. После этого «Моссад» сосредоточил поиски на селе Наби-Шит на востоке Ливана.

По данным NYT, оценки израильских спецслужб впоследствии изменились. Проверка 2006 года пришла к выводу, что данные о возможной перевозке Арада в Иран основывались на ненадёжной информации или ошибках анализа. Другая проверка в 2016 году установила, что Арад, вероятно, погиб в 1988 году в районе Наби-Шит. В марте 2026 года израильские военные вскрыли могилу на сельском кладбище во время поисков его останков, однако это не дало результатов.

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