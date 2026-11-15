W Izraelu prokuratura postawiła zarzuty 50-letniemu obywatelowi kraju Wisamowi Ghalebowi Salahowi Awadowi, któremu zarzuca się przekazywanie irańskim agentom zdjęć, nagrań wideo i innych informacji o obiektach na północy kraju. Jak informuje Jerusalem Post, mieszka on w miejscowości Mazra'a niedaleko Akki.

Akt oskarżenia wniesiono do Sądu Okręgowego w Hajfie. Awadowi zarzucono sześć przypadków przekazywania informacji wrogowi z zamiarem zaszkodzenia bezpieczeństwu państwa oraz dwa przypadki kontaktów z zagranicznym agentem. Prokuratorzy zwrócili się również do sądu o pozostawienie go w areszcie do zakończenia postępowania.

Kontakty przez Telegram

Według oskarżenia pod koniec lipca lub na początku sierpnia Awad sam szukał na Telegramie grup związanych z Iranem i zaoferował wykonywanie w Izraelu płatnych zadań fotograficznych. Następnie, jak twierdzi prokuratura, skontaktował się z nim irański koordynator, który po dwóch dniach korespondencji skierował go do innego kontaktu używającego imienia Meitem.

Prokuratura twierdzi, że mężczyzna miał działać z pobudek finansowych oraz z chęci zemsty za działania Izraela w Gazie. Jednocześnie w akcie oskarżenia nie wskazano, że otrzymał zapłatę za wykonane zadania.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obiekty na północy kraju

Według śledztwa od końca lipca lub początku sierpnia do października Awad przekazywał materiały dotyczące kilku obiektów, w tym fabryki sprzętu medycznego Etgar Medical Instruments w Naharijji, trasy do bazy Sił Obronnych Izraela Szraga oraz komisariatu policji w Naharijji. Prokuratorzy twierdzą, że 2 września sfotografował fabrykę i zaznaczył jej położenie na mapie przesłanej przez koordynatora.

Również, według oskarżenia, mężczyzna z własnej inicjatywy nagrał trasę od plaży Shavei Zion do bramy bazy Szraga, a później potwierdził jej położenie na zdjęciu satelitarnym. Osobno miał sfotografować komisariat policji w Naharijji oraz siatkę ochronną przeciw dronom.

W październiku koordynator, jak twierdzi śledztwo, poprosił Awada o informowanie o nietypowych ruchach izraelskich wojsk na północ drogami nr 4 i 70, aby wykryć możliwe przygotowania do operacji lądowej w Libanie. Sprawę prowadziły policja i służba bezpieczeństwa Szin Bet; podczas przeszukania mieszkania mężczyzny zabezpieczono telefony i komputery.

Czytaj nas na