Miliony nieletnich na świecie prawdopodobnie otrzymują doping w sporcie, informuje Der Spiegel. Według publikacji wielu z nich otrzymuje substancje zwiększające wydolność za pośrednictwem trenerów lub osób sprawujących nad nimi opiekę.

Hormon wzrostu

Materiał poświęcono stosowaniu hormonu wzrostu jako dopingu wśród dzieci. Jest to wywiad z lekarzem, który opisuje rolę rodziców w takich przypadkach. Chodzi o stosowanie środków zwiększających wyniki sportowe wśród nieletnich.

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Ocena lekarza

Lekarz cytowany przez publikację powiedział, że dziwi go, ile wysiłku niektórzy rodzice i trenerzy, jego zdaniem, wkładają w celowe stosowanie dopingu wobec dzieci. Określił te wysiłki jako przestępczą energię. W publikacji wspomniano również o wysokim poziomie cierpienia wśród młodych kolarzy.

Wywiad przygotowali Matthias Fiedler i Kathrin Riedlinc. Opublikowano go 15 listopada 2026 roku w dziale Der Spiegel poświęconym dopingowi w sporcie.

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