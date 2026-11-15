Миллионы несовершеннолетних в мире, вероятно, получают допинг в спорте, сообщает Der Spiegel. По данным издания, многие из них получают вещества для повышения результативности через тренеров или лиц, которые о них заботятся.

Гормон роста

Материал посвящён использованию гормона роста в качестве допинга среди детей. Это интервью с врачом, который описывает роль родителей в таких случаях. Речь идёт о применении средств для повышения спортивных результатов среди несовершеннолетних.

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Оценка врача

Врач, которого цитирует издание, сказал, что его удивляет, сколько усилий некоторые родители и тренеры, по его словам, прилагают, чтобы целенаправленно использовать допинг в отношении детей. Он охарактеризовал эти усилия как преступную энергию. В публикации также упоминается высокий уровень страданий среди юных велосипедистов.

Интервью подготовили Маттиас Фидлер и Кэтрин Ридлинк. Оно было опубликовано 15 ноября 2026 года в разделе Der Spiegel о допинге в спорте.

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