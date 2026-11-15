以色列检方起诉了50岁的本国公民维萨姆·加莱布·萨拉赫·阿瓦德，指控他涉嫌向伊朗特工传递有关该国北部设施的照片、视频和其他信息。据《耶路撒冷邮报》报道，他居住在阿卡附近的马兹拉阿镇。

起诉书已提交至海法地方法院。阿瓦德被控六项意图危害国家安全而向敌人传递信息的罪名，以及两项与外国特工接触的罪名。检方还要求法院在诉讼结束前继续羁押他。

通过Telegram联系

根据控方说法，阿瓦德在7月底或8月初自行在Telegram上寻找与伊朗有关的群组，并提出在以色列执行有偿拍摄任务。此后，检方称，一名伊朗联络人联系了他，并在两天的通信后将他引荐给另一名使用“迈泰姆”这个名字的联系人。

检方表示，该男子据称出于经济动机，以及为报复以色列在加沙的行动而行事。与此同时，起诉书没有指出他曾因完成任务而获得报酬。

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该国北部的设施

调查数据显示，从7月底或8月初至10月，阿瓦德传递了有关多处设施的材料，其中包括位于纳哈里亚的Etgar Medical Instruments医疗设备工厂、通往以色列国防军什拉加基地的路线，以及纳哈里亚警察局。检方称，9月2日，他拍摄了该工厂，并在联络人发送的地图上标记了其位置。

此外，根据控方说法，该男子自行拍摄了从沙韦齐翁海滩到什拉加基地大门的路线视频，之后又在卫星图像上确认了其位置。他还据称拍摄了纳哈里亚警察局及其防无人机防护网。

调查人员称，10月，联络人要求阿瓦德报告以色列军队沿4号和70号公路向北异常调动的情况，以发现可能为在黎巴嫩开展地面行动进行的准备。该案由警方和辛贝特安全机构调查；在搜查该男子住所期间，手机和电脑被查获。

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