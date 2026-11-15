В Израиле прокуратура предъявила обвинения 50-летнему гражданину страны Висаму Галебу Салаху Аваду, которому вменяют передачу иранским агентам фотографий, видео и другой информации об объектах на севере страны. Как сообщает Jerusalem Post, он проживает в городе Мазраа недалеко от Акко.

Обвинительное заключение было направлено в окружной суд Хайфы. Аваду вменяют шесть эпизодов передачи информации врагу с намерением причинить вред государственной безопасности и два эпизода контактов с иностранным агентом. Прокуроры также просили суд оставить его под стражей до завершения производства.

Контакты через Telegram

По версии обвинения, в конце июля или начале августа Авад сам искал в Telegram группы, связанные с Ираном, и предложил выполнять в Израиле платные задания по фотографированию. После этого, как утверждает прокуратура, с ним связался иранский куратор, который после двух дней переписки направил его к другому контакту, использовавшему имя Мейтем.

Прокуратура заявляет, что мужчина якобы действовал из финансовых мотивов и из желания отомстить за действия Израиля в Газе. При этом в обвинительном заключении не указано, что он получил оплату за выполненные задания.

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Объекты на севере страны

По данным следствия, с конца июля или начала августа до октября Авад передавал материалы о нескольких объектах, в частности о заводе медицинского оборудования Etgar Medical Instruments в Нагарии, маршруте к базе Армии обороны Израиля Шрага и полицейском участке Нагарии. Прокуроры утверждают, что 2 сентября он сфотографировал завод и отметил его расположение на карте, присланной куратором.

Также, по версии обвинения, мужчина по собственной инициативе снял на видео путь от пляжа Шавей-Цион до ворот базы Шрага, а позднее подтвердил ее расположение на спутниковом снимке. Отдельно он якобы сфотографировал полицейский участок Нагарии и защитную сетку от дронов.

В октябре куратор, как утверждает следствие, просил Авада сообщать о необычном перемещении израильских военных на север по трассам 4 и 70, чтобы выявить возможную подготовку наземной операции в Ливане. Дело расследовали полиция и служба безопасности Шин-Бет; во время обыска в доме мужчины изъяли телефоны и компьютеры.

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