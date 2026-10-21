法医称滕贝可能翻越阳台——《每日马弗里克报》

在南非开普敦，法医在对22岁的阿内莱·滕贝死亡案进行司法调查时表示，在其体内发现的酒精、可卡因和处方药物，并不排除她可能翻越 Pepperclub 酒店阳台的可能性。滕贝于2021年4月11日从该酒店10楼坠落身亡。她的死亡最初被视为可能的自杀事件，《每日马弗里克报》报道。

毒理学鉴定结果

在2021年4月12日收到毒理学检验套件后，对滕贝胃部、血液和肠道的样本进行了检验。分析于4月21日进行。样本中检出了可卡因、其三种分解产物、情绪稳定剂、抗抑郁药物及其他精神科药物，含量均为痕量。

法医表示，滕贝的血液酒精水平为0.1毫克，高于法律规定的限值。她将这一状态归类为欣快或醉酒，但指出这并不表明存在严重的意识抑制或昏迷。该专家补充说，酒精耐受性因人而异，而她没有关于滕贝饮酒习惯的资料。

根据该专家的评估，可卡因浓度与其在死亡前数小时服用相符。她解释说，可卡因是一种兴奋剂，检出的数量并不意味着出现了会使其无法翻越阳台的意识障碍。样本中还发现了可卡乙烯，这种物质可能在同时使用酒精和可卡因时形成。

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颈部伤痕

检察官还询问了滕贝身上的新鲜伤痕，以及这些伤痕是否可能是在坠落前的冲突中造成。法医表示，仅凭伤痕的外观无法确定它们是在坠落前造成，还是在坠落过程中形成。

其颈部发现两处出血区域，以及颈阔肌——位于颈部前侧的一块薄肌肉——内出血。该专家表示，这类伤害可能由摩擦、压力或类似吻痕的吸吮造成，也可能在坠落期间形成。尸检未发现明确的勒颈迹象：舌骨和颈部软骨均无骨折。该专家还推测，滕贝在坠落时撞到树木，可能造成了部分伤害：她的头发和身体上发现了树枝和叶子。

案件审理将于2026年11月17日恢复。

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