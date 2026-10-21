W Kapsztadzie w Republice Południowej Afryki patolożka podczas sądowego dochodzenia w sprawie śmierci 22-letniej Anele Tembe zeznała, że alkohol, kokaina i leki na receptę wykryte w jej organizmie nie wykluczały możliwości, że mogła przejść przez balkon hotelu Pepperclub. Tembe zginęła po upadku z 10. piętra hotelu 11 kwietnia 2021 roku. Początkowo jej śmierć rozpatrywano jako możliwe samobójstwo, informuje Daily Maverick.

Wyniki badań toksykologicznych

Próbki z żołądka, krwi i jelit Tembe zbadano po otrzymaniu zestawu toksykologicznego 12 kwietnia 2021 roku. Analizę przeprowadzono 21 kwietnia. W próbkach wykryto kokainę, trzy produkty jej rozkładu, stabilizator nastroju, leki przeciwdepresyjne i inne leki psychiatryczne w ilościach śladowych.

Według patolożki poziom alkoholu we krwi Tembe wynosił 0,1 mg i przekraczał prawnie ustalony limit. Zaklasyfikowała ten stan jako euforię lub odurzenie, ale zaznaczyła, że nie wskazywał on na poważne zaburzenie świadomości ani śpiączkę. Ekspertka dodała, że tolerancja alkoholu zależy od osoby, a ona nie miała danych na temat nawyków Tembe dotyczących spożywania alkoholu.

Według oceny ekspertki stężenie kokainy odpowiadało jej zażyciu kilka godzin przed śmiercią. Wyjaśniła, że kokaina jest stymulantem, a wykryta ilość nie oznaczała takiego zaburzenia świadomości, które uniemożliwiłoby przejście przez balkon. W próbkach znaleziono także kokaetylen — substancję, która może powstawać przy jednoczesnym użyciu alkoholu i kokainy.

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Obrażenia szyi

Prokurator pytał również o świeże obrażenia na ciele Tembe oraz o możliwość, że powstały one podczas szarpaniny przed upadkiem. Patolożka powiedziała, że na podstawie samego zewnętrznego wyglądu obrażeń nie można ustalić, czy zostały zadane przed upadkiem, czy powstały w jego trakcie.

Na szyi stwierdzono dwa obszary krwawienia oraz krwawienia w mięśniu szerokim szyi — cienkim mięśniu na przedniej powierzchni szyi. Według ekspertki takie obrażenia mogły powstać wskutek tarcia, nacisku lub ssania podobnego do malinki, a także podczas upadku. Sekcja zwłok nie wykazała wyraźnych oznak uduszenia: kość gnykowa i chrząstki szyi nie miały złamań. Ekspertka przypuściła również, że Tembe mogła odnieść część obrażeń, uderzając w drzewo podczas upadku: w jej włosach i na ciele znaleziono gałęzie i liście.

Rozprawa ma zostać wznowiona 17 listopada 2026 roku.

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