В Кейптауне, ЮАР, патологоанатом в ходе судебного расследования смерти 22-летней Анеле Тембе заявила, что обнаруженные в ее организме алкоголь, кокаин и рецептурные препараты не исключали возможности перелезть через балкон отеля Pepperclub. Тембе погибла после падения с 10-го этажа отеля 11 апреля 2021 года. Изначально ее смерть рассматривали как возможное самоубийство, сообщает Daily Maverick.

Результаты токсикологической экспертизы

Образцы из желудка, крови и кишечника Тембе исследовали после получения токсикологического набора 12 апреля 2021 года. Анализ провели 21 апреля. В образцах обнаружили кокаин, три продукта его распада, стабилизатор настроения, антидепрессанты и другие психиатрические препараты в следовых количествах.

По словам патологоанатома, уровень алкоголя в крови Тембе составлял 0,1 мг и превышал установленный законом предел. Она отнесла такое состояние к категории эйфории или опьянения, но отметила, что оно не свидетельствовало о резком угнетении сознания или коме. Эксперт добавила, что переносимость алкоголя зависит от человека, а данных о привычках Тембе в употреблении алкоголя у нее не было.

Концентрация кокаина, по оценке эксперта, соответствовала его употреблению за несколько часов до смерти. Она объяснила, что кокаин является стимулятором, а обнаруженное его количество не означало такого нарушения сознания, которое сделало бы невозможным перелезть через балкон. Также в образцах нашли кокаэтилен — вещество, которое может образовываться при одновременном употреблении алкоголя и кокаина.

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Травмы на шее

Прокурор также задал вопрос о свежих повреждениях на теле Тембе и возможности их возникновения во время стычки перед падением. Патологоанатом сказала, что только по внешнему виду травм невозможно установить, были ли они нанесены до падения или возникли во время него.

На шее обнаружили два участка кровоизлияния и кровоизлияния в платизме — тонкой мышце на передней поверхности шеи. По словам эксперта, такие повреждения могли появиться из-за трения, давления или присасывания, похожего на засос, а также во время падения. Вскрытие не установило четких признаков удушения: подъязычная кость и хрящи шеи не имели переломов. Эксперт также предположила, что часть травм Тембе могла получить, ударившись о дерево во время падения: в ее волосах и на теле нашли ветки и листья.

Рассмотрение дела должно возобновиться 17 ноября 2026 года.

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