约27名外国商贩向南非开普敦郊区贝尔维尔的西开普省高等法院提起诉讼。他们称，开普敦市政府和警方未能保护他们免受反移民运动涉嫌实施的威胁和恐吓。TimesLIVE报道。

申请人得到南非索马里协会（Sasa）的支持。在周一提交的法庭文件中，他们要求禁止Operation Dudula和March and March Movement干扰他们在贝尔维尔贸易区的工作，尽管他们持有有效的市政贸易许可证。

关于贸易点被封锁的说法

申请人称，自6月30日起，这两个运动的成员开始阻止外国人进入Golden Arrow公交总站和Middestad Mall购物中心附近的贸易点。这些地点共同构成贝尔维尔贸易区。法庭文件称，这场行动针对的是黑人外国非正规商贩。

在Sasa工作的索马里公民阿卜杜勒哈基姆·穆明·萨利赫·侯赛因在其声明中指出，7月1日，试图返回摊位的商贩据称遭遇了身着与Operation Dudula和March and March Movement有关服装的人群。据他称，这些人告诉商贩，他们无权在南非经商，必须离开该国。侯赛因还称，部分商品和个人物品被强行从贸易点移走。

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对当局和警方的指控

申请人强调，他们拥有在南非居住和工作的合法权利，市政府也根据当地规定向他们发放了非正规贸易许可证。他们认为，封锁使他们失去了唯一的收入来源。

侯赛因称，约13名商贩前往贝尔维尔警察局，在约7小时内试图获得帮助，但据称遭到拒绝。他称，执法人员没有立案，也没有记录书面陈述，理由是商贩无法说出涉嫌违法者的姓名。

商贩请求法院责令有关当局制定一项共同计划，确保安全进入贸易区，并防止进一步干扰他们的工作。开普敦市政府表示，将在稍后回应《星期日泰晤士报》的询问。西开普省的Operation Dudula代表称，由于尚未看到法庭文件，他们无法对该案件发表评论。诉讼中提出的指控尚未得到法院确认。

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