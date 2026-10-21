五角大楼向中东部署“西奥多·罗斯福”号航母——《耶路撒冷邮报》

美国五角大楼正向中东部署“西奥多·罗斯福”号航母打击群和海军陆战队第13远征部队。两名美国官员向福克斯新闻证实了这一消息，《耶路撒冷邮报》报道。据福克斯新闻报道，该航母群预计将于11月底前抵达该地区。

海军陆战队第13远征部队由此前从圣迭戈出航的“马金岛”号两栖戒备群运送。10月1日，一名美国官员已向《耶路撒冷邮报》表示，这艘航母和海军陆战队部队将被派往美国中央司令部责任区。

美国舰艇轮换

目前，该地区有另外两艘美国航母：“乔治·H·W·布什”号于4月抵达，“乔治·华盛顿”号于8月抵达，以替代“亚伯拉罕·林肯”号。与此同时，美国海军研究所新闻报道称，“西奥多·罗斯福”号正前往美国中央司令部责任区，以替代“乔治·华盛顿”号。

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“拳师”号两栖戒备群及海军陆战队第11远征部队也部署在阿拉伯海。该编队包括“波特兰”号和“康斯托克”号。

可能加强存在

福克斯新闻国家安全记者詹妮弗·格里芬表示，此次新部署可能扩大美国的能力，因为据她所说，总统唐纳德·特朗普据称正在考虑在11月3日中期选举后加强对伊朗的打击。《耶路撒冷邮报》10月1日也指出，此次部署将显著扩大美国针对伊朗的军事能力。

据Walla安全领域消息人士称，美军近几周一直在进行计划内的人员轮换，未来几周预计将有更多部队和飞机抵达，这是为中东可能升级的局势做准备的一部分。目前约有3000名美国军人驻扎在以色列，他们尤其负责维护防空系统，担任飞行员和辅助人员，并从事后勤和参谋工作。

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