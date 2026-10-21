Pentagon kieruje USS Theodore Roosevelt na Bliski Wschód — Jerusalem Post

Pentagon USA kieruje na Bliski Wschód lotniskowcową grupę uderzeniową USS Theodore Roosevelt oraz 13. Ekspedycyjną Jednostkę Piechoty Morskiej. Dwóch amerykańskich urzędników potwierdziło to stacji Fox News, poinformował Jerusalem Post. Według Fox News grupa lotniskowcowa ma przybyć do regionu do końca listopada.

13. Ekspedycyjną Jednostkę Piechoty Morskiej transportuje amfibijna grupa gotowości USS Makin Island, która wcześniej wypłynęła z San Diego. 1 października amerykański urzędnik informował już Jerusalem Post, że lotniskowiec i jednostka piechoty morskiej zostaną skierowane do obszaru odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA.

Rotacja amerykańskich okrętów

Obecnie w regionie znajdują się dwa inne amerykańskie lotniskowce: USS George H. W. Bush, który przybył w kwietniu, oraz USS George Washington, który przybył w sierpniu, aby zastąpić USS Abraham Lincoln. Jednocześnie US Naval Institute News informował, że USS Theodore Roosevelt zmierza do obszaru odpowiedzialności Centralnego Dowództwa USA, aby zastąpić USS George Washington.

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Na Morzu Arabskim rozmieszczona jest również amfibijna grupa gotowości USS Boxer z 11. Ekspedycyjną Jednostką Piechoty Morskiej. W jej skład wchodzą USS Portland i USS Comstock.

Możliwe wzmocnienie obecności

Korespondentka Fox News ds. bezpieczeństwa narodowego Jennifer Griffin oświadczyła, że nowe rozmieszczenie może rozszerzyć możliwości USA, ponieważ prezydent Donald Trump, według niej, rzekomo rozważa nasilenie uderzeń na Iran po wyborach śródokresowych 3 listopada. Jerusalem Post 1 października również zaznaczał, że to rozmieszczenie znacznie rozszerzy amerykańskie możliwości wojskowe wobec Iranu.

Według źródeł Walla w kręgach bezpieczeństwa amerykańskie wojsko w ostatnich tygodniach prowadzi planową rotację personelu, a w najbliższych tygodniach oczekiwane jest przybycie dodatkowych żołnierzy i samolotów w ramach przygotowań do możliwej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Około 3 tys. amerykańskich żołnierzy przebywa obecnie w Izraelu, gdzie między innymi obsługują systemy obrony powietrznej, pracują jako piloci i personel pomocniczy, a także zajmują się logistyką i pracą sztabową.

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