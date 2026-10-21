Пентагон направляет USS Theodore Roosevelt на Ближний Восток — Jerusalem Post

Пентагон США направляет на Ближний Восток авианосную ударную группу USS Theodore Roosevelt и 13-е экспедиционное подразделение морской пехоты. Двое американских чиновников подтвердили это Fox News, сообщает Jerusalem Post. По данным Fox News, авианосная группа должна прибыть в регион до конца ноября.

13-е экспедиционное подразделение морской пехоты перевозит амфибийная готовая группа USS Makin Island, которая ранее вышла из Сан-Диего. 1 октября американский чиновник уже сообщал Jerusalem Post, что авианосец и подразделение морской пехоты направят в зону ответственности Центрального командования США.

Ротация американских кораблей

Сейчас в регионе находятся два других американских авианосца: USS George H. W. Bush, прибывший в апреле, и USS George Washington, прибывший в августе на замену USS Abraham Lincoln. В то же время US Naval Institute News сообщал, что USS Theodore Roosevelt направляется в зону ответственности Центрального командования США, чтобы заменить USS George Washington.

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В Аравийском море также развернута амфибийная готовая группа USS Boxer с 11-м экспедиционным подразделением морской пехоты. В ее состав входят USS Portland и USS Comstock.

Возможное усиление присутствия

Корреспондентка Fox News по вопросам национальной безопасности Дженнифер Гриффин заявила, что новое развертывание может расширить возможности США, поскольку президент Дональд Трамп, по ее словам, якобы рассматривает усиление ударов по Ирану после промежуточных выборов 3 ноября. Jerusalem Post 1 октября также отмечал, что это развертывание существенно расширит военные возможности США в отношении Ирана.

По данным источников Walla в сфере безопасности, американские военные в последние недели проводят плановую ротацию личного состава, а в ближайшие недели ожидается прибытие дополнительных войск и самолетов в рамках подготовки к возможной эскалации на Ближнем Востоке. Около 3 тысяч американских военных сейчас находятся в Израиле, где, в частности, обслуживают системы противовоздушной обороны, работают пилотами и вспомогательным персоналом, а также занимаются логистикой и штабной работой.

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