在塞尔维亚提前举行的议会选举中获胜、得到学生支持的名单提出，逐步将国防开支提高至国内生产总值的5%。据预测，该国国防开支约占GDP的2%至2.5%，阿纳多卢通讯社报道。

该名单代表、塞尔维亚军队前军官卢卡·波诺拉茨向RTS电视台表示，计划首先将支出占比提高至3%，随后达到占GDP 5%的长期目标。他强调，计划实施的速度和规模将取决于未来政府获得的财政和人力资源。

提高军人薪酬

该计划还 предусматривает将军人薪资提高20%至30%，并采取措施消除不同军衔和职位之间的薪酬差距。波诺拉茨称，在一些情况下，特种部队军人的收入高于将军；由于津贴不同，军事学院高级讲师的收入低于部分作战部队军官。

其他建议包括为人员提供更透明、更可预测的职业发展路径，以及在军队所有军种和部门之间更有效、更公平地分配国防资源。

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火炮、防空和无人机

现代化重点包括射程150至300公里的火箭炮系统、短程、中程和远程一体化防空系统，以及无人驾驶飞行器。该计划还涵盖网络中心化通信和指挥系统、空中监视及预警能力。

该名单建议加强军事专家委员会、军事技术研究所和技术测试中心的作用。此外，该计划规定确保军事安全和情报部门在法律范围内运作，并调查有关个别官员可能存在违法行为的声明。

根据共和选举委员会11月5日确认的最终结果，学生名单在10月25日的选举中赢得议会250个席位中的140席。由前总统亚历山大·武契奇领导的联盟获得103个席位。新议会尚未召开，政府也尚未正式组建。

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