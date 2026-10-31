在巴基斯坦，总理谢赫巴兹·谢里夫成立了一个委员会，为木尔坦至罗里之间ML-I铁路干线现代化改造第二阶段制定融资计划。该委员会由巴基斯坦国家银行行长领导，正考虑将Pakistan Railways的土地作为抵押，从当地商业银行筹集资金，《快报论坛报》报道。

第一阶段成本

铁路部长哈尼夫·阿巴西向参议院表示，卡拉奇至罗里之间首段480公里线路的现代化改造预计将耗资21亿美元。最终成本将在详细工程设计完成后确定，该设计目前正处于审查的最后阶段。

在获得必要批准、完成融资安排和采购程序后，建设计划于本财年启动。第一阶段的预计实施期限为两年半。连接卡拉奇和白沙瓦的ML-I线路总长为1872公里。

巴基斯坦未能从中国获得该项目总估算成本100亿美元中的80亿美元，尽管ML-I被认为是中巴经济走廊框架内唯一具有战略重要性的倡议。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第二阶段融资

Frontier Works Organisation按建设后租赁模式估算，木尔坦至罗里第二阶段的成本为4700亿巴基斯坦卢比。根据该估算，债务融资需求约为3650亿卢比，其余资金该组织以拨款形式向政府申请。

根据该模式，Frontier Works Organisation须通过当地银行贷款筹集最高80%的成本，联邦政府则须提供至少20%的资金。建设完成后，该线路计划租赁给Pakistan Railways，为期25年，期限届满后所有权将移交给该铁路公司。

轨道状况与事故

铁路部还承认，Pakistan Railways的67%轨道和60%机车车辆已达到使用寿命。2023年至2025年间，该铁路共记录299起事故，其中包括241起货运和客运列车脱轨事故。2023年发生84起事件，2024年发生118起，2025年发生97起；共记录37起正面碰撞。

关注我们在