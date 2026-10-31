В Пакистане премьер-министр Шехбаз Шариф создал комитет для разработки плана финансирования второго этапа модернизации главной железнодорожной магистрали ML-I между Мултаном и Рохри. Комитет, который возглавляет глава Государственного банка Пакистана, рассматривает возможность использования земель Pakistan Railways в качестве залога для привлечения средств в местных коммерческих банках, сообщает The Express Tribune.

Стоимость первого этапа

Министр железных дорог Ханиф Аббаси сообщил Сенату, что модернизация первого 480-километрового участка между Карачи и Рохри будет стоить примерно 2,1 млрд долларов. Окончательная стоимость будет определена после завершения детального инженерного проектирования, которое сейчас находится на финальной стадии рассмотрения.

Строительство планируется начать в текущем финансовом году после получения необходимых согласований, завершения финансовых договоренностей и процедур закупок. Ожидаемый срок реализации первой очереди составляет два с половиной года. Общая длина магистрали ML-I, соединяющей Карачи и Пешавар, составляет 1872 километра.

Пакистану не удалось привлечь от Китая 8 млрд долларов из общей оценочной стоимости проекта в 10 млрд долларов, хотя ML-I считалась единственной стратегически важной инициативой в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора.

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Финансирование второй очереди

Организация Frontier Works Organisation оценила стоимость второго этапа между Мултаном и Рохри в 470 млрд пакистанских рупий по модели строительства с последующей арендой. Согласно этой оценке, потребность в долговом финансировании составляла около 365 млрд рупий, а оставшиеся средства организация запросила у правительства в форме гранта.

В рамках этой модели Frontier Works Organisation должна привлечь до 80% стоимости за счет кредитов местных банков, а федеральное правительство — обеспечить не менее 20% финансирования. После строительства путь планируют передать Pakistan Railways в аренду на 25 лет, а право собственности должно перейти к железной дороге после окончания этого срока.

Состояние путей и аварии

Министерство железных дорог также признало, что 67% путей и 60% подвижного состава Pakistan Railways выработали свой ресурс. В 2023–2025 годах на железной дороге было зафиксировано 299 аварий, в том числе 241 сход с рельсов грузовых и пассажирских поездов. В 2023 году произошло 84 инцидента, в 2024-м — 118, в 2025-м — 97; всего было зарегистрировано 37 лобовых столкновений.

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