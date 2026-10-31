W Pakistanie premier Shehbaz Sharif powołał komitet, który ma opracować plan finansowania drugiego etapu modernizacji głównej linii kolejowej ML-I między Multanem a Rohri. Komitet, któremu przewodniczy prezes Państwowego Banku Pakistanu, rozważa wykorzystanie gruntów Pakistan Railways jako zabezpieczenia w celu pozyskania środków w lokalnych bankach komercyjnych, informuje The Express Tribune.

Koszt pierwszego etapu

Minister kolei Hanif Abbasi poinformował Senat, że modernizacja pierwszego 480-kilometrowego odcinka między Karaczi a Rohri będzie kosztować około 2,1 mld dolarów. Ostateczny koszt zostanie określony po zakończeniu szczegółowego projektowania inżynieryjnego, które obecnie znajduje się na końcowym etapie analizy.

Rozpoczęcie budowy planowane jest w bieżącym roku fiskalnym po uzyskaniu niezbędnych zgód, sfinalizowaniu ustaleń finansowych i procedur zamówieniowych. Przewidywany czas realizacji pierwszego etapu wynosi dwa i pół roku. Całkowita długość linii ML-I, łączącej Karaczi i Peszawar, wynosi 1872 kilometry.

Pakistanowi nie udało się pozyskać od Chin 8 mld dolarów z łącznego szacowanego kosztu projektu wynoszącego 10 mld dolarów, choć ML-I uznawano za jedyną strategicznie ważną inicjatywę w ramach Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego.

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Finansowanie drugiego etapu

Organizacja Frontier Works Organisation oszacowała koszt drugiego etapu między Multanem a Rohri na 470 mld rupii pakistańskich w modelu budowy i późniejszej dzierżawy. Według tej wyceny zapotrzebowanie na finansowanie dłużne wynosiło około 365 mld rupii, a o pozostałe środki organizacja zwróciła się do rządu w formie dotacji.

W ramach tego modelu Frontier Works Organisation ma pozyskać do 80% kosztów za pośrednictwem kredytów z lokalnych banków, a rząd federalny ma zapewnić co najmniej 20% finansowania. Po budowie torowisko ma zostać oddane Pakistan Railways w dzierżawę na 25 lat, a prawo własności ma przejść na kolej po zakończeniu tego okresu.

Stan torów i wypadki

Ministerstwo Kolei przyznało również, że 67% torów i 60% taboru Pakistan Railways wyczerpało okres użytkowania. W latach 2023–2025 na kolei odnotowano 299 wypadków, w tym 241 wykolejeń pociągów towarowych i pasażerskich. W 2023 roku doszło do 84 incydentów, w 2024 roku — do 118, a w 2025 roku — do 97; łącznie odnotowano 37 czołowych zderzeń.

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