在贝鲁特，黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩表示，与以色列的谈判迄今未取得预期进展。他表示，贝鲁特在谈判中提出了四个问题：停火、以色列军队撤离、边界划定以及战俘问题。Asharq Al-Awsat报道称，黎巴嫩官员与德国经济合作与发展部长里姆·阿拉巴利-拉多万举行了会晤。

奥恩呼吁通过外交途径解决问题

奥恩强调，黎巴嫩坚持通过外交和谈判方式解决争端，并认为仅靠军事力量无法确保持久稳定。他呼吁停止以色列的袭击，并遵守现有协议。总统表示，军事行动以及对平民区域和基础设施的打击会加深苦难，并阻碍局势稳定。

总统还表示，黎巴嫩国家和军队准备通过官方渠道及现有协调机制处理安全问题。他请求欧洲加强对黎巴嫩武装部队的支持。他表示，这些部队保障稳定、打击恐怖主义和非法毒品交易、守卫边境，并应对非正规移民。

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贝里警告不要结束联黎部队任务

议长纳比·贝里在与阿拉巴利-拉多万及德国大使托马斯·赛德尔举行的另一次会晤中警告称，在联合国安理会第1701号决议得到全面执行以及以色列占领结束之前，不应结束联合国驻黎巴嫩临时部队的任务。该媒体称，联黎部队的任期将于年底到期。

贝里指责以色列未遵守国际决议，并对他所称的持续袭击和黎巴嫩南部居民点遭破坏表示担忧。总理纳瓦夫·萨拉姆则请求德国协助重建南部地区、帮助流离失所的居民返回村庄，并加强黎巴嫩国家的能力。

阿拉巴利-拉多万确认德国支持黎巴嫩的改革、国家机构和黎巴嫩军队。谈及联黎部队的未来，她表示柏林正在关注局势，并强调该地区不应出现真空。

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