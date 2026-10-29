W Bejrucie prezydent Libanu Joseph Aun oświadczył, że rozmowy z Izraelem nie przyniosły dotąd oczekiwanego postępu. Jak powiedział, Bejrut przedstawił w negocjacjach cztery kwestie: zawieszenie broni, wycofanie sił izraelskich, delimitację granicy oraz jeńców. O spotkaniach libańskich urzędników z niemiecką minister współpracy gospodarczej i rozwoju Reem Alabali-Radovan informuje Asharq Al-Awsat.

Aun wezwał do dyplomatycznego rozwiązania

Aun podkreślił, że Liban trzyma się dyplomatycznych i negocjacyjnych metod rozwiązywania sporów oraz uważa, że sama siła militarna nie jest w stanie zapewnić trwałej stabilności. Wezwał do zaprzestania izraelskich ataków i przestrzegania istniejących porozumień. Według prezydenta operacje wojskowe i uderzenia w obszary cywilne oraz infrastrukturę pogłębiają cierpienie i utrudniają stabilizację.

Prezydent oświadczył również, że państwo libańskie i armia są gotowe rozpatrywać kwestie bezpieczeństwa za pośrednictwem oficjalnych kanałów i istniejących mechanizmów koordynacji. Poprosił Europę o zwiększenie wsparcia dla libańskich sił zbrojnych, które, jak stwierdził, zapewniają stabilność, przeciwdziałają terroryzmowi i nielegalnemu obrotowi narkotykami, chronią granice oraz zwalczają nieregularną migrację.

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Berri ostrzegł przed zakończeniem misji UNIFIL

Przewodniczący parlamentu Nabih Berri podczas odrębnego spotkania z Alabali-Radovan i ambasadorem Niemiec Thomasem Seidelem ostrzegł przed zakończeniem misji Tymczasowych Sił ONZ w Libanie przed pełnym wdrożeniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1701 i zakończeniem izraelskiej okupacji. Według publikacji mandat UNIFIL wygasa pod koniec roku.

Berri oskarżył Izrael o nieprzestrzeganie międzynarodowych rezolucji i wyraził zaniepokojenie, jak powiedział, trwającymi atakami oraz niszczeniem miejscowości w południowym Libanie. Premier Nawaf Salam z kolei poprosił Niemcy o pomoc w odbudowie południowych regionów, powrocie przesiedlonych mieszkańców do wsi oraz wzmocnieniu potencjału państwa libańskiego.

Alabali-Radovan potwierdziła poparcie Niemiec dla reform w Libanie, instytucji państwowych i armii libańskiej. W sprawie przyszłości UNIFIL oświadczyła, że Berlin monitoruje sytuację, i podkreśliła, że w regionie nie może powstać próżnia.

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