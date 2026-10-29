Президент Аун заявив про відсутність прогресу в переговорах з Ізраїлем — Asharq Al-Awsat

У Бейруті президент Лівану Джозеф Аун заявив, що переговори з Ізраїлем поки не принесли бажаного прогресу. За його словами, Бейрут виніс на переговори чотири питання: припинення вогню, виведення ізраїльських сил, демаркацію кордону та полонених. Про зустрічі ліванських посадовців із міністеркою економічного співробітництва та розвитку Німеччини Рім Алабалі-Радован повідомляє Asharq Al-Awsat.

Аун закликав до дипломатичного врегулювання

Аун наголосив, що Ліван дотримується дипломатичних і переговорних способів розв'язання суперечок та вважає, що воєнна сила сама по собі не здатна забезпечити тривалу стабільність. Він закликав припинити ізраїльські атаки та дотримуватися наявних домовленостей. За словами президента, воєнні операції й удари по цивільних районах та інфраструктурі поглиблюють страждання і перешкоджають стабілізації.

Президент також заявив про готовність ліванської держави й армії розглядати безпекові питання через офіційні канали та наявні механізми координації. Він попросив Європу посилити підтримку ліванських збройних сил, які, за його словами, забезпечують стабільність, протидіють тероризму й незаконному обігу наркотиків, охороняють кордони та борються з нерегулярною міграцією.

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Беррі застеріг від завершення місії UNIFIL

Спікер парламенту Набіх Беррі на окремій зустрічі з Алабалі-Радован і послом Німеччини Томасом Зайделем застеріг від завершення місії Тимчасових сил ООН у Лівані до повного виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1701 та завершення ізраїльської окупації. Мандат UNIFIL, за даними видання, спливає наприкінці року.

Беррі звинуватив Ізраїль у недотриманні міжнародних резолюцій і висловив занепокоєння через, за його словами, триваючі атаки та руйнування населених пунктів на півдні Лівану. Прем'єр-міністр Наваф Салам зі свого боку попросив Німеччину допомогти з відновленням південних районів, поверненням переміщених жителів до сіл і посиленням спроможностей ліванської держави.

Алабалі-Радован підтвердила підтримку Німеччиною реформ у Лівані, державних інституцій і ліванської армії. Щодо майбутнього UNIFIL вона заявила, що Берлін стежить за ситуацією, та наголосила, що в регіоні не має виникнути вакууму.

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