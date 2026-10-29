В Бейруте президент Ливана Джозеф Аун заявил, что переговоры с Израилем пока не принесли желаемого прогресса. По его словам, Бейрут вынес на переговоры четыре вопроса: прекращение огня, вывод израильских сил, демаркацию границы и пленных. О встречах ливанских чиновников с министром экономического сотрудничества и развития Германии Рим Алабали-Радован сообщает Asharq Al-Awsat.

Аун призвал к дипломатическому урегулированию

Аун подчеркнул, что Ливан придерживается дипломатических и переговорных способов разрешения споров и считает, что военная сила сама по себе не способна обеспечить длительную стабильность. Он призвал прекратить израильские атаки и соблюдать существующие договоренности. По словам президента, военные операции и удары по гражданским районам и инфраструктуре усугубляют страдания и препятствуют стабилизации.

Президент также заявил о готовности ливанского государства и армии рассматривать вопросы безопасности через официальные каналы и существующие механизмы координации. Он попросил Европу усилить поддержку ливанских вооруженных сил, которые, по его словам, обеспечивают стабильность, противодействуют терроризму и незаконному обороту наркотиков, охраняют границы и борются с нерегулярной миграцией.

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Берри предостерег от завершения миссии UNIFIL

Спикер парламента Набих Берри на отдельной встрече с Алабали-Радован и послом Германии Томасом Зайделем предостерег от завершения миссии Временных сил ООН в Ливане до полного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН 1701 и окончания израильской оккупации. По данным издания, мандат UNIFIL истекает в конце года.

Берри обвинил Израиль в несоблюдении международных резолюций и выразил обеспокоенность в связи с, по его словам, продолжающимися атаками и разрушением населенных пунктов на юге Ливана. Премьер-министр Наваф Салам, со своей стороны, попросил Германию помочь с восстановлением южных районов, возвращением перемещенных жителей в села и усилением возможностей ливанского государства.

Алабали-Радован подтвердила поддержку Германией реформ в Ливане, государственных институтов и ливанской армии. Относительно будущего UNIFIL она заявила, что Берлин следит за ситуацией, и подчеркнула, что в регионе не должен возникнуть вакуум.

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