巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在81岁生日的几天前收到了一部新智能手机。他的前助手表示，这是这位政治人物的第一部智能手机。

尝试更积极地在线开展工作

卢拉在巴西利亚的一场集会上告诉支持者，他正在成为“自拍之王”和真正的互联网用户。正如Dawn报道，这表明他打算在竞选期间更好地利用社交媒体。

该媒体指出，卢拉决定使用智能手机，可能表明他试图赶上巴西选民，其中很大一部分人花时间上网。巴西总统选举第二轮投票定于周日举行。

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年轻候选人与社交媒体

TikTok、Instagram和WhatsApp已成为巴西政治的重要平台。在本月与总统选举第一轮同时举行的议会选举中，数名积极使用社交媒体的年轻候选人取得了成功。

右翼自由党代表、30岁的尼古拉斯·费雷拉和28岁的卢卡斯·帕瓦纳托分别在各自的选举中获得超过300万张选票。在当选的左翼候选人中，33岁的埃里卡·希尔顿和21岁的安娜·埃莉萨·席尔瓦各获得超过50万张选票。卢拉于1989年首次竞选总统，目前寻求获得史无前例的第四个总统任期。

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