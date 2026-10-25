Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва получил новый смартфон за несколько дней до своего 81-летия. Его бывшие помощники заявили, что это первый смартфон политика.

Попытка активнее работать онлайн

На митинге в Бразилиа Лула сказал сторонникам, что становится «королем селфи» и настоящим пользователем интернета. Как сообщает Dawn, это указывает на его намерение лучше использовать социальные сети во время избирательной кампании.

Издание отмечает, что решение Лулы пользоваться смартфоном может свидетельствовать о попытке догнать бразильский электорат, значительная часть которого проводит время онлайн. Второй тур президентских выборов в Бразилии должен состояться в воскресенье.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Молодые кандидаты и соцсети

TikTok, Instagram и WhatsApp стали важными платформами бразильской политики. Во время парламентских выборов, проходивших одновременно с первым туром президентской гонки в этом месяце, успеха добились несколько молодых кандидатов, активно использовавших социальные сети.

Представители правой Либеральной партии Николас Феррейра, 30 лет, и Лукас Паванато, 28 лет, получили более 3 млн голосов каждый в своих избирательных гонках. Среди избранных левых кандидатов более полумиллиона голосов получили 33-летняя Эрика Хилтон и 21-летняя Ана Элиза Силва. Лула, который впервые баллотировался в президенты в 1989 году, стремится получить беспрецедентный четвертый президентский срок.

Читай нас в