Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva otrzymał nowy smartfon na kilka dni przed swoimi 81. urodzinami. Jego byli współpracownicy oświadczyli, że był to pierwszy smartfon polityka.

Próba aktywniejszej pracy online

Na wiecu w Brasílii Lula powiedział zwolennikom, że staje się „królem selfie” i prawdziwym użytkownikiem internetu. Jak informuje Dawn, wskazuje to na jego zamiar lepszego wykorzystywania mediów społecznościowych podczas kampanii wyborczej.

Gazeta zauważa, że decyzja Luli o korzystaniu ze smartfona może świadczyć o próbie nadrobienia dystansu do brazylijskiego elektoratu, którego znaczna część spędza czas w internecie. Druga tura wyborów prezydenckich w Brazylii ma odbyć się w niedzielę.

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Młodzi kandydaci i media społecznościowe

TikTok, Instagram i WhatsApp stały się ważnymi platformami brazylijskiej polityki. Podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się równocześnie z pierwszą turą wyścigu prezydenckiego w tym miesiącu, sukces odniosło kilku młodych kandydatów aktywnie korzystających z mediów społecznościowych.

Przedstawiciele prawicowej Partii Liberalnej Nikolas Ferreira, lat 30, i Lucas Pavanato, lat 28, zdobyli po ponad 3 mln głosów każdy w swoich wyborach. Wśród wybranych kandydatów lewicy ponad pół miliona głosów otrzymali 33-letnia Erika Hilton i 21-letnia Ana Elisa Silva. Lula, który po raz pierwszy kandydował na prezydenta w 1989 roku, dąży do zdobycia bezprecedensowej czwartej kadencji prezydenckiej.

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