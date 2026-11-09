在美国，总统唐纳德·特朗普的施政支持率维持在32%，接近其政治生涯中的最低水平。路透社/益普索调查结果显示了这一点，《塞浦路斯邮报》对此进行了报道。

这一数据与10月底和11月初进行的前两次调查相比没有变化。同时，该数据比10月中旬记录的31%高出一个百分点。31%是特朗普政治生涯中的最低结果。

对经济政策的评价

仅21%的受访者对总统在生活成本问题上的举措作出了积极评价。特朗普在经济领域的支持率为25%。调查数据显示，美国民众对物价上涨的担忧成为共和党在11月3日中期选举中失利的因素之一。

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共和党失去了对美国国会两院的控制权。民主党在众议院取得了至少自2008年以来最大的胜利，还赢得了堪萨斯州、南卡罗来纳州和得克萨斯州的参议院席位。

对移民政策的支持更高

38%的受访者认可特朗普的移民政策，高于其在经济方面的表现。在共和党人中，81%的受访者支持这一做法，而50%的该党支持者对总统在生活成本问题上的举措作出了积极评价。

该调查于11月6日至9日在全国范围内在线进行，调查对象为1705名美国成年人。结果的误差范围约为两个百分点。

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