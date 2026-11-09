В США рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа остался на уровне 32%, что близко к самому низкому показателю за время его политической карьеры. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, о которых сообщает Cyprus Mail.

Показатель не изменился по сравнению с двумя предыдущими опросами, проведенными в конце октября и начале ноября. В то же время он на один процентный пункт выше 31%, зафиксированных в середине октября. Это был самый низкий результат Трампа в его политической карьере.

Оценка экономической политики

Лишь 21% респондентов положительно оценили действия президента в отношении стоимости жизни. Поддержка Трампа в экономической сфере составила 25%. Согласно опросу, обеспокоенность американцев ростом цен стала одним из факторов поражения Республиканской партии на промежуточных выборах 3 ноября.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса США. Демократы одержали крупнейшую победу в Палате представителей как минимум с 2008 года, а также завоевали места в Сенате в штатах Канзас, Южная Каролина и Техас.

Более высокая поддержка иммиграционной политики

Иммиграционную политику Трампа одобряли 38% опрошенных — это больше, чем его работу в экономике. Среди республиканцев такой подход поддержал 81% респондентов, тогда как действия президента в отношении стоимости жизни положительно оценили 50% сторонников партии.

Опрос проводился онлайн по всей стране с 6 по 9 ноября среди 1705 взрослых американцев. Погрешность результатов составляет около двух процентных пунктов.

Читай нас в