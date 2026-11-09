W USA wskaźnik poparcia dla pracy prezydenta Donalda Trumpa pozostał na poziomie 32%, bliskim najniższego wyniku w jego karierze politycznej. Wynika to z sondażu Reuters/Ipsos, o którym informuje Cyprus Mail.

Wskaźnik nie zmienił się w porównaniu z dwoma poprzednimi sondażami przeprowadzonymi pod koniec października i na początku listopada. Jednocześnie był o jeden punkt procentowy wyższy niż 31% odnotowane w połowie października. Był to najniższy wynik Trumpa w jego karierze politycznej.

Ocena polityki gospodarczej

Tylko 21% respondentów pozytywnie oceniło działania prezydenta dotyczące kosztów życia. Poparcie dla Trumpa w sferze gospodarczej wyniosło 25%. Według sondażu obawy Amerykanów związane ze wzrostem cen stały się jednym z czynników porażki Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających 3 listopada.

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Republikanie stracili kontrolę nad obiema izbami Kongresu USA. Demokraci odnieśli największe zwycięstwo w Izbie Reprezentantów co najmniej od 2008 roku, a także zdobyli mandaty w Senacie w stanach Kansas, Karolina Południowa i Teksas.

Wyższe poparcie dla polityki imigracyjnej

Politykę imigracyjną Trumpa poparło 38% ankietowanych — więcej niż jego działania w gospodarce. Wśród Republikanów takie podejście poparło 81% respondentów, podczas gdy działania prezydenta dotyczące kosztów życia pozytywnie oceniło 50% zwolenników partii.

Sondaż przeprowadzono online w całym kraju od 6 do 9 listopada wśród 1705 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wyników wynosi około dwóch punktów procentowych.

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