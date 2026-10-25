圣玛尔塔因突发洪水宣布红色警报 — The Rio Times

10月24日，哥伦比亚城市圣玛尔塔因皮德拉斯河和曼萨纳雷斯河可能发生突发洪水而宣布红色警报。强降雨淹没了市区街道，包括通往明卡的旅游道路路段以及库林卡区入口，The Rio Times报道。

紧急服务部门的工作

市紧急情况响应服务机构Ogricc设立了协调指挥部，并向关键地区调派重型设备。在维拉贝特尔的塔马卡溪流漫堤后，多个家庭获得了100多件援助物资，包括食品、卫生用品、厨房用具、床垫和床上用品。

哥伦比亚国家水文、气象和环境研究所IDEAM也记录到圣玛尔塔城区发生内涝，盖拉河漫堤。该研究所警告称，靠近谢纳加市的科尔多瓦河和托里比奥河可能发生突发洪水。

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卡塔赫纳及其他省的洪涝

在卡塔赫纳，降雨持续了五个多小时，导致多个街区发生内涝。拉斯帕尔梅拉斯、弗雷多尼亚、圣费尔南多、奥拉亚埃雷拉、圣佩德罗、比利亚罗西塔、塞罗斯德阿尔博尔诺斯、纳尔逊曼德拉和埃尔波松的房屋进水。卡塔赫尼塔区一棵树倒下，一人从一辆被积水困住的汽车中获救。

由于恶劣天气，卡塔赫纳市长杜梅克·图尔拜暂停了Gran Malecón del Mar海滨步道首批两公里路段的开放活动。总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普列利亚原计划出席该活动。风暴还损坏了供水机构Aguas de Cartagena泵送系统的避雷针和变压器，导致约15%的用户停水。

马格达莱纳、苏克雷、科尔多瓦和大西洋省也记录到内涝。据消防部门消息，在巴兰基亚，四辆汽车被水流冲走。截至10月25日上午，尚无已确认死亡人员的报告，但完整的损失和受影响人员统计尚未公布。

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