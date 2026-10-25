24 października kolumbijskie miasto Santa Marta ogłosiło czerwony poziom alarmowy z powodu ryzyka gwałtownych powodzi na rzekach Piedras i Manzanares. Ulewne deszcze zalały miejskie ulice, w tym odcinki turystycznej drogi do Minki oraz wjazd do dzielnicy Curinca, informuje The Rio Times.

Działania służb ratunkowych

Miejska służba reagowania kryzysowego Ogricc otworzyła centrum koordynacyjne i skierowała ciężki sprzęt do krytycznych obszarów. Po wystąpieniu z brzegów potoku Tamaca w Villa Betel rodzinom przekazano ponad 100 artykułów pomocowych, w tym żywność, środki higieniczne, przybory kuchenne, materace i pościel.

Kolumbijski Narodowy Instytut Hydrologii, Meteorologii i Badań Środowiskowych IDEAM również odnotował podtopienia w miejskiej strefie Santa Marty oraz wystąpienie z brzegów rzeki Gaira. Instytut ostrzegł przed możliwymi gwałtownymi powodziami na rzekach Córdoba i Toribio w pobliżu miasta Ciénaga.

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Zalania w Cartagenie i innych departamentach

W Cartagenie deszcz padał przez ponad pięć godzin i spowodował podtopienia w wielu dzielnicach. Woda dostała się do domów w Las Palmeras, Fredonii, San Fernando, Olaya Herrera, San Pedro, Villa Rosita, Cerros de Albornoz, Nelson Mandela i El Pozón. W dzielnicy Cartagenita upadło drzewo, a z samochodu zablokowanego przez wodę uratowano jedną osobę.

Burmistrz Cartageny Dumek Turbay z powodu złej pogody zawiesił otwarcie pierwszych dwóch kilometrów promenady Gran Malecón del Mar. W wydarzeniu miał uczestniczyć prezydent Abelardo de la Espriella. Burza uszkodziła także piorunochron i transformator systemu pomp wodociągów Aguas de Cartagena, przez co około 15% użytkowników pozostało bez dostaw wody.

Podtopienia odnotowano również w departamentach Magdalena, Sucre, Córdoba i Atlántico. W Barranquilli, według straży pożarnej, nurt wody porwał cztery samochody. Według stanu na poranek 25 października nie było informacji o potwierdzonych ofiarach śmiertelnych, jednak pełnego bilansu szkód i poszkodowanych jeszcze nie opublikowano.

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