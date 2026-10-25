24 октября колумбийский город Санта-Марта объявил красный уровень тревоги из-за риска внезапных паводков на реках Пьедрас и Мансанарес. Сильные дожди затопили городские улицы, в том числе участки туристической дороги в Минку и въезд в район Куринка, сообщает The Rio Times.

Работа экстренных служб

Городская служба реагирования на чрезвычайные ситуации Ogricc открыла координационный штаб и направила тяжелую технику в критические районы. После выхода из берегов ручья Тамака в Вилья-Бетель семьям передали более 100 предметов помощи, включая продукты питания, средства гигиены, кухонную утварь, матрасы и постельное белье.

Национальный институт гидрологии, метеорологии и экологических исследований Колумбии IDEAM также зафиксировал подтопления в городской зоне Санта-Марты и выход из берегов реки Гайра. Институт предупредил о возможных внезапных паводках на реках Кордоба и Торибио возле города Сьенага.

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Затопления в Картахене и других департаментах

В Картахене дождь шел более пяти часов и вызвал подтопления в ряде районов. Вода вошла в дома в Лас-Пальмерас, Фредонии, Сан-Фернандо, Олая-Эррере, Сан-Педро, Вилья-Росите, Серрос-де-Альборносе, Нельсон-Манделе и Эль-Посоне. В районе Картахенита упало дерево, а из автомобиля, заблокированного водой, спасли одного человека.

Мэр Картахены Думек Турбай из-за непогоды приостановил открытие первых двух километров набережной Gran Malecón del Mar. На мероприятии должен был присутствовать президент Абелардо де ла Эсприелья. Шторм также повредил молниеотвод и трансформатор насосной системы водоканала Aguas de Cartagena, из-за чего около 15% пользователей остались без водоснабжения.

Подтопления также зафиксировали в департаментах Магдалена, Сукре, Кордова и Атлантико. В Барранкилье, по данным пожарной службы, потоком воды снесло четыре автомобиля. По состоянию на утро 25 октября сообщений о подтвержденных погибших не было, однако полный подсчет ущерба и пострадавших еще не обнародовали.

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