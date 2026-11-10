Skydance计划至少削减60亿美元成本——CNBC

Skydance计划在未来三年内至少削减60亿美元成本。该公司在前派拉蒙Skydance公布第三季度报告的同时，披露了计划节省成本的分项，CNBC报道。

将从哪些方面节省成本

Skydance预计通过削减重复的行政和企业职能，节省至少22亿美元。该计划还 предусматривает减少管理层级、更积极地使用人工智能以及优化办公空间。

该公司还希望在营销和推广方面节省至少10亿美元。统一流媒体服务和电视播出架构，以及整合后台技术，预计将带来约14亿美元的节省。剩余的14亿美元计划通过优化对第三方供应商的支出、消除重复支出和集中采购来实现。

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人事变动与流媒体

该公司表示，部分削减措施已经开始。上个月，Skydance在正式裁员前开始向员工提供自愿离职方案，并实行强制每周五天到办公室工作制度。此外，上周有八名高管离开公司——其中四人来自华纳兄弟，四人来自派拉蒙。

Skydance此前表示，计划最终将Paramount+和HBO Max合并为一个平台。明年年初的第一步将是推出两项服务的捆绑套餐。第三季度，前派拉蒙Skydance实现70.3亿美元营收和10亿美元调整后EBITDA。该结果未计入华纳兄弟探索公司收购的影响，该收购在季度结束后完成。

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