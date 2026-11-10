Skydance планирует сократить расходы как минимум на $6 млрд — CNBC

Skydance планирует сократить расходы как минимум на $6 млрд в течение следующих трёх лет. Компания раскрыла распределение запланированной экономии вместе с отчётом за третий квартал бывшей Paramount Skydance, сообщает CNBC.

На чём будут экономить

Skydance рассчитывает сэкономить не менее $2,2 млрд за счёт сокращения дублирующихся административных и корпоративных функций. План также предусматривает уменьшение количества управленческих уровней, более активное использование искусственного интеллекта и оптимизацию офисных площадей.

Ещё не менее $1 млрд компания хочет сэкономить на маркетинге и продвижении. Около $1,4 млрд должно дать унифицирование стриминговых сервисов и архитектуры телевизионного вещания, а также интеграция технологий бэк-офиса. Оставшиеся $1,4 млрд планируется получить за счёт оптимизации расходов на сторонних поставщиков, устранения дублирования затрат и централизации закупок.

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Кадровые изменения и стриминг

Компания заявила, что часть сокращений уже началась. В прошлом месяце Skydance начала предлагать сотрудникам добровольное увольнение перед официальными сокращениями и ввела обязательную пятидневную работу из офиса. Также на прошлой неделе компанию покинули восемь руководителей — по четыре из Warner Bros. и Paramount.

Skydance ранее сообщала о намерении в конечном итоге объединить Paramount+ и HBO Max в одну платформу. Первым шагом в начале следующего года должно стать пакетное предложение двух сервисов. За третий квартал бывшая Paramount Skydance получила $7,03 млрд выручки и $1 млрд скорректированного показателя EBITDA. Результаты не учитывают влияние приобретения Warner Bros. Discovery, завершённого после окончания квартала.

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