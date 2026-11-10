Skydance planuje obniżyć koszty o co najmniej 6 mld dolarów w ciągu najbliższych trzech lat. Firma ujawniła podział planowanych oszczędności wraz z raportem za trzeci kwartał byłej Paramount Skydance, informuje CNBC.

Na czym będą oszczędzać

Skydance liczy na zaoszczędzenie co najmniej 2,2 mld dolarów dzięki ograniczeniu dublujących się funkcji administracyjnych i korporacyjnych. Plan przewiduje również zmniejszenie liczby szczebli zarządzania, szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz optymalizację powierzchni biurowej.

Kolejne co najmniej 1 mld dolarów firma chce zaoszczędzić na marketingu i promocji. Około 1,4 mld dolarów ma przynieść ujednolicenie usług streamingowych i architektury nadawania telewizyjnego, a także integracja technologii back-office. Pozostałe 1,4 mld dolarów planuje się uzyskać poprzez optymalizację wydatków na zewnętrznych dostawców, eliminację dublujących się kosztów i centralizację zakupów.

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Zmiany kadrowe i streaming

Firma oświadczyła, że część cięć już się rozpoczęła. W ubiegłym miesiącu Skydance zaczęła oferować pracownikom dobrowolne odejścia przed oficjalnymi zwolnieniami oraz wprowadziła obowiązkową pięciodniową pracę z biura. Również w ubiegłym tygodniu firmę opuściło ośmiu menedżerów — po czterech z Warner Bros. i Paramount.

Skydance wcześniej informowała o zamiarze ostatecznego połączenia Paramount+ i HBO Max w jedną platformę. Pierwszym krokiem na początku przyszłego roku ma być pakietowa oferta obu usług. W trzecim kwartale była Paramount Skydance uzyskała 7,03 mld dolarów przychodów i 1 mld dolarów skorygowanego wskaźnika EBITDA. Wyniki nie uwzględniają wpływu przejęcia Warner Bros. Discovery, sfinalizowanego po zakończeniu kwartału.

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