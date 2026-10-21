在伊朗，议长穆罕默德·巴盖尔·卡利巴夫会见了最高领袖、大阿亚图拉穆杰塔巴·哈梅内伊。据阿纳多卢通讯社报道，援引法尔斯通讯社消息，双方讨论了与美国和以色列相关的最新军事、经济和信息事态发展。

经济与社会团结

与会者讨论了加强伊朗国家能力、维护社会凝聚力和民族团结的问题。他们还强调，有必要改善政府与议会之间的合作，以解决经济问题和民众福祉问题。

此外，卡利巴夫和哈梅内伊强调了发展与伊朗战略伙伴关系的重要性。据阿纳多卢通讯社报道，这名议长向最高领袖介绍了议会自2月28日美以对伊朗战争开始后的活动情况——该通讯社如此描述这场战争——并阐述了应对该国挑战的当前和未来计划。

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罕见的会面报道

这是涉及穆杰塔巴·哈梅内伊的少数几次被报道的会面之一。自3月接替其父亲、大阿亚图拉阿里·哈梅内伊担任职务以来，他一直未公开露面。伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬此前表示，自3月以来他曾两次会见最高领袖，其中8月的一次谈话持续了七个多小时。

据阿纳多卢通讯社消息，哈梅内伊于3月8日当选最高领袖，此前其父亲在2月28日的美以袭击中身亡。此后，他主要发布书面声明。此次会面是在德黑兰与华盛顿围绕霍尔木兹海峡安全安排以及更广泛冲突关系紧张的背景下举行的。

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