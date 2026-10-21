В Иране спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф встретился с верховным лидером аятоллой Моджтабой Хаменеи. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Fars News Agency, они обсудили последние военные, экономические и информационные события, связанные с США и Израилем.

Экономика и общественное единство

Участники встречи говорили об укреплении национальных возможностей Ирана, сохранении общественной сплоченности и национального единства. Они также подчеркнули необходимость улучшить сотрудничество правительства и парламента для решения экономических проблем и вопросов благосостояния населения.

Отдельно Галибаф и Хаменеи подчеркнули важность развития отношений со стратегическими партнерами Ирана. По данным Anadolu Agency, спикер парламента проинформировал верховного лидера о деятельности парламента после начала 28 февраля войны США и Израиля против Ирана, как ее описывает агентство, а также изложил текущие и будущие планы реагирования на вызовы страны.

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Редкие сообщения о встречах

Это одна из немногих сообщаемых встреч с участием Моджтабы Хаменеи, который не появлялся публично с тех пор, как в марте сменил на посту своего отца — аятоллу Али Хаменеи. Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее заявлял, что с марта дважды встречался с верховным лидером, в том числе в августе, когда их разговор длился более семи часов.

По информации Anadolu Agency, Хаменеи был избран верховным лидером 8 марта после гибели его отца в результате ударов США и Израиля 28 февраля. С тех пор он преимущественно распространял письменные заявления. Встреча состоялась на фоне напряженности между Тегераном и Вашингтоном по поводу договоренностей в сфере безопасности в Ормузском проливе и более широкого конфликта.

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