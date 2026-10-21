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Przewodniczący parlamentu Iranu Ghalibaf spotkał się z ajatollahem Chameneim — Anadolu Agency

UA.NEWS 21 października 2026 21:11
Przewodniczący parlamentu Iranu Ghalibaf spotkał się z ajatollahem Chameneim — Anadolu Agency

W Iranie przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf spotkał się z najwyższym przywódcą, ajatollahem Modżtabą Chameneim. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na Fars News Agency, omówili najnowsze wydarzenia wojskowe, gospodarcze i informacyjne związane ze Stanami Zjednoczonymi oraz Izraelem.

Gospodarka i jedność społeczna

Uczestnicy spotkania rozmawiali o wzmacnianiu narodowych możliwości Iranu, zachowaniu spójności społecznej i jedności narodowej. Podkreślili również potrzebę poprawy współpracy rządu i parlamentu w celu rozwiązania problemów gospodarczych oraz kwestii dobrobytu ludności.

Osobno Ghalibaf i Chamenei podkreślili znaczenie rozwijania relacji ze strategicznymi partnerami Iranu. Według Anadolu Agency przewodniczący parlamentu poinformował najwyższego przywódcę o działalności parlamentu po rozpoczęciu 28 lutego wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi, jak opisuje ją agencja, a także przedstawił obecne i przyszłe plany reagowania na wyzwania stojące przed krajem.

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Rzadkie doniesienia o spotkaniach

Jest to jedno z niewielu zgłoszonych spotkań z udziałem Modżtaby Chameneiego, który nie pojawiał się publicznie, odkąd w marcu zastąpił na stanowisku swojego ojca, ajatollaha Alego Chameneiego. Prezydent Iranu Masud Pezeszkian wcześniej oświadczył, że od marca dwukrotnie spotkał się z najwyższym przywódcą, w tym w sierpniu, gdy ich rozmowa trwała ponad siedem godzin.

Według Anadolu Agency Chamenei został wybrany najwyższym przywódcą 8 marca po tym, jak jego ojciec zginął w wyniku amerykańskich i izraelskich uderzeń 28 lutego. Od tego czasu publikował głównie pisemne oświadczenia. Spotkanie odbyło się w czasie napięć między Teheranem a Waszyngtonem dotyczących porozumień bezpieczeństwa w Cieśninie Ormuz oraz szerszego konfliktu.

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