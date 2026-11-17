美国、澳大利亚、印度和日本在菲律宾马尼拉举行的会议上宣布，计划举行新的联合军事演习，海上巡逻航空兵将参与其中。美国总统唐纳德·特朗普和澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，四国合作应有助于印太地区的和平、安全与稳定。

安全领域合作

印度总理纳伦德拉·莫迪和日本首相高市早苗也参加了会谈。领导人讨论了加强在人工智能、关键矿产、基础设施和海上安全领域的合作，据《卫报》报道。

新的演习旨在延续近期在日本附近举行的“马拉巴尔”演习的经验，期间海军人员演练了应对潜艇和水面力量的行动。该机制参与方寻求在中国在该地区不断增强的军事实力和影响力背景下加强多边合作，尤其是在南海和东海。

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关键矿产和商业论坛

阿尔巴尼斯还宣布，四国将于2027年举办商业论坛，他表示该论坛应促进该地区的经济增长。高市表示，参与方寻求增强地区国家的韧性，以及其在海洋和经济安全、能源及先进技术问题上独立作出决定的能力。

特朗普表示，美国可在十个月内在稀土元素生产方面追上中国。他将此与澳大利亚、日本和印度在这一领域取得的进展联系起来。

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