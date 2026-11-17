USA, Australia, Indie i Japonia na spotkaniu w Manili na Filipinach ogłosiły plany przeprowadzenia nowych wspólnych ćwiczeń wojskowych z udziałem lotnictwa patrolowego morskiego. Prezydent USA Donald Trump i premier Australii Anthony Albanese oświadczyli, że współpraca czterech państw powinna przyczyniać się do pokoju, bezpieczeństwa i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku.

Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa

W rozmowach uczestniczyli również premier Indii Narendra Modi oraz premier Japonii Sanae Takaichi. Przywódcy omówili zacieśnienie współpracy w dziedzinach sztucznej inteligencji, minerałów krytycznych, infrastruktury i bezpieczeństwa morskiego, informuje „The Guardian”.

Nowe ćwiczenia mają kontynuować doświadczenia niedawnych manewrów Malabar w pobliżu Japonii, podczas których marynarze ćwiczyli działania przeciwko okrętom podwodnym i siłom nawodnym. Uczestnicy formatu dążą do wzmocnienia współpracy wielostronnej w obliczu rosnącej potęgi militarnej i wpływów Chin w regionie, w szczególności na Morzu Południowochińskim i Wschodniochińskim.

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Minerały krytyczne i forum biznesowe

Albanese poinformował również o organizacji w 2027 roku forum biznesowego czterech krajów, które, jak powiedział, ma sprzyjać wzrostowi gospodarczemu w regionie. Takaichi oświadczyła, że uczestnicy dążą do wzmacniania odporności państw regionu oraz ich zdolności do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestiach bezpieczeństwa morskiego i gospodarczego, energetyki oraz najnowszych technologii.

Trump oświadczył, że USA mogą dogonić Chiny w produkcji pierwiastków ziem rzadkich w ciągu dziesięciu miesięcy. Powiązał to z postępami Australii, Japonii i Indii w tej dziedzinie.

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