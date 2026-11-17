США, Австралия, Индия и Япония на встрече в Маниле, Филиппины, объявили о планах провести новые совместные военные учения с участием морской патрульной авиации. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявили, что сотрудничество четырех государств должно способствовать миру, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Сотрудничество в сфере безопасности

В переговорах также приняли участие премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Лидеры обсудили усиление сотрудничества в сферах искусственного интеллекта, критически важных минералов, инфраструктуры и морской безопасности, сообщает The Guardian.

Новые учения должны продолжить опыт недавних маневров Malabar возле Японии, во время которых моряки отрабатывали действия по противодействию подводным лодкам и надводным силам. Участники формата стремятся укрепить многостороннее сотрудничество на фоне роста военной мощи и влияния Китая в регионе, в частности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Критически важные минералы и бизнес-форум

Альбанезе также сообщил о проведении в 2027 году бизнес-форума четырех стран, который, по его словам, должен способствовать экономическому росту в регионе. Такаити заявила, что участники стремятся укреплять устойчивость стран региона и их способность самостоятельно принимать решения в вопросах морской и экономической безопасности, энергетики и новейших технологий.

Трамп заявил, что США могут догнать Китай по производству редкоземельных элементов в течение десяти месяцев. Он связал это с прогрессом Австралии, Японии и Индии в этой сфере.

Читай нас в