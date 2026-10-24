巴基斯坦白沙瓦一家法院批准了私人承包商赛义富拉与巴基斯坦国家问责局（NAB）达成的2000万卢比和解协议。该案涉及涉嫌从上科希斯坦地区财政办公室的银行账户挪用超过370亿卢比。

据Dawn报道，法官穆罕默德·扎法尔下令，若赛义富拉未因另一起案件被要求羁押，则将其释放。法院还免除了他在该协议下的进一步义务，并根据1999年《国家问责条例》第15条取消其担任公职的资格。

付款与承包商声明

法院指出，赛义富拉确认与NAB达成协议完全出于自愿，并表示不存在胁迫、压力或强迫。根据法院资料，2026年9月11日，他通过两张付款指令支付了全部应付款项——2000万卢比。

这名居住在上科希斯坦达苏的居民在声明中承认，他通过独资公司Kohistan and Company以承包商身份参与该计划，并以欺诈方式使用该公司的银行账户。他还表示，该公司没有进行建筑工程，成立目的是将非法付款兑换为现金。

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NAB调查

NAB代表依据《国家问责条例》第25(b)条并结合第15条向法院提出申请。他们表示，该局主席于2026年10月14日批准了这项协议。

据该局说法，此案涉及赛义富拉、其他被告、上科希斯坦通信与工程部门官员、地区财政办公室人员、National Bank of Pakistan达苏分行员工以及私人承包商参与的涉嫌共谋。NAB称，各个项目的资金通过以未开展工程的承包商名义进行虚假付款而被转移。

该局表示，其于2025年4月8日获得有关可能存在大规模金融计划的信息。NAB称，其开伯尔-普什图省分支机构目前已在该案中逮捕约40名被告。

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