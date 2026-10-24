Sąd w Peszawarze w Pakistanie zatwierdził ugodę na 20 mln rupii między prywatnym wykonawcą Saifullahem a pakistańskim Narodowym Biurem Rozliczalności (NAB) w sprawie dotyczącej domniemanego sprzeniewierzenia ponad 37 mld rupii z rachunków bankowych okręgowego urzędu finansowego Górnego Kohistanu.

Jak informuje Dawn, sędzia Mohammad Zafar nakazał zwolnienie Saifullaha, jeśli jego zatrzymanie nie jest wymagane w innej sprawie. Sąd zwolnił go również z dalszych zobowiązań wynikających z ugody oraz pozbawił prawa do zajmowania stanowisk publicznych zgodnie z art. 15 Narodowego Rozporządzenia o Rozliczalności z 1999 roku.

Płatność i oświadczenie wykonawcy

Sąd wskazał, że Saifullah potwierdził dobrowolność ugody z NAB i oświadczył, że nie było przymusu, presji ani zmuszania. Według sądu 11 września 2026 roku wpłacił całą kwotę zobowiązania — 20 mln rupii — za pomocą dwóch poleceń płatniczych.

Mieszkaniec Dasu w Górnym Kohistanie przyznał w swoim oświadczeniu, że działał w tym procederze jako wykonawca za pośrednictwem jednoosobowej firmy Kohistan and Company i w oszukańczy sposób wykorzystywał jej rachunek bankowy. Oświadczył również, że firma nie wykonywała prac budowlanych i została utworzona w celu wypłacania nielegalnych płatności w gotówce.

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Śledztwo NAB

Przedstawiciele NAB zwrócili się do sądu na podstawie art. 25(b) w związku z art. 15 Narodowego Rozporządzenia o Rozliczalności. Poinformowali, że przewodniczący biura zatwierdził ugodę 14 października 2026 roku.

Według biura sprawa dotyczy domniemanego spisku z udziałem Saifullaha, innych oskarżonych, urzędników Departamentu Komunikacji i Robót Górnego Kohistanu, okręgowego urzędu finansowego, pracowników oddziału National Bank of Pakistan w Dasu oraz prywatnych wykonawców. NAB twierdzi, że środki z różnych projektów były wyprowadzane poprzez fikcyjne płatności na nazwiska wykonawców, którzy nie wykonywali prac.

Biuro oświadczyło, że 8 kwietnia 2025 roku otrzymało informacje o możliwym zakrojonym na szeroką skalę procederze finansowym. Według NAB jego jednostka w Chajber Pasztunchwa aresztowała dotąd około 40 oskarżonych w tej sprawie.

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