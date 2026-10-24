Суд в Пешаваре, Пакистан, одобрил соглашение об урегулировании на 20 млн рупий между частным подрядчиком Саифуллой и Национальным бюро подотчётности Пакистана (NAB) по делу о предполагаемом хищении более 37 млрд рупий с банковских счетов районного управления финансов Верхнего Кохистана.

Как сообщает Dawn, судья Мохаммад Зафар постановил освободить Саифуллу, если его содержание под стражей не требуется по другому делу. Суд также освободил его от дальнейших обязательств по соглашению и лишил права занимать государственные должности в соответствии со статьёй 15 Национального ордонанса о подотчётности 1999 года.

Выплата и заявление подрядчика

Суд отметил, что Саифулла подтвердил добровольность соглашения с NAB и заявил об отсутствии принуждения, давления или принудительных действий. По данным суда, 11 сентября 2026 года он выплатил всю сумму обязательства — 20 млн рупий — двумя платёжными поручениями.

Житель Дасу в Верхнем Кохистане в своём заявлении признал, что действовал в схеме в качестве подрядчика через единоличную компанию Kohistan and Company и мошенническим образом использовал её банковский счёт. Он также заявил, что компания не выполняла строительных работ и была создана для обналичивания незаконных платежей.

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Расследование NAB

Представители NAB обратились в суд на основании статьи 25(b) в сочетании со статьёй 15 Национального ордонанса о подотчётности. Они сообщили, что председатель бюро одобрил соглашение 14 октября 2026 года.

По версии бюро, дело касается предполагаемого сговора с участием Саифуллы, других обвиняемых, должностных лиц Департамента коммуникаций и работ Верхнего Кохистана, районного управления финансов, сотрудников отделения National Bank of Pakistan в Дасу и частных подрядчиков. NAB утверждает, что средства по различным проектам выводились через фиктивные выплаты на имена подрядчиков, не выполнявших работ.

Бюро заявило, что получило информацию о возможной масштабной финансовой схеме 8 апреля 2025 года. По данным NAB, его подразделение в Хайбер-Пахтунхве на данный момент арестовало около 40 обвиняемых по этому делу.

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