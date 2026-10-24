23 октября вооруженные нападавшие атаковали общину деревни Бинари в районе Карим-Ламиду штата Тараба на северо-востоке Нигерии. Полиция заявила о десяти погибших, сообщает The Rio Times.

Разные данные о количестве погибших

Представитель полиции Виктор Мселиза подтвердил изданию Premium Times нападение, совершенное неустановленными вооруженными лицами, и гибель десяти человек. По его словам, полиция развернула сотрудников в районе нападения.

В то же время жители деревни сообщили BusinessDay, что число погибших могло достигнуть 26 человек. По их словам, среди жертв были женщины, дети и участники местной группы самообороны. Полиция эти данные не подтвердила.

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Подожженные дома и преследование нападавших

По данным Premium Times, во время нападения были подожжены дома и уничтожены значительные запасы продовольствия. Жители покинули Бинари и бежали в соседние общины.

Один из жителей рассказал BusinessDay, что нападение произошло после завершения пятничной молитвы. Издание также писало, что нападавшие передвигались более чем на 40 мотоциклах и имели огнестрельное оружие и мачете.

Данные о маршруте нападавших различаются: в одном сообщении говорится, что они прибыли из штата Баучи, в другом — что они могли перейти из штата Плато. Полиция направила сотрудников для преследования нападавших. О задержаниях не сообщалось.

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