23 października uzbrojeni napastnicy zaatakowali społeczność wsi Binari w rejonie Karim-Lamido w stanie Taraba, w północno-wschodniej Nigerii. Policja poinformowała o dziesięciu zabitych, podaje The Rio Times.

Rozbieżne dane dotyczące liczby ofiar

Rzecznik policji Victor Mselizah potwierdził Premium Times atak dokonany przez niezidentyfikowane uzbrojone osoby oraz śmierć dziesięciu ludzi. Jak powiedział, policja rozmieściła funkcjonariuszy w rejonie ataku.

Jednocześnie mieszkańcy wsi powiedzieli BusinessDay, że liczba zabitych mogła sięgnąć 26 osób. Według nich wśród ofiar były kobiety, dzieci i członkowie lokalnej grupy samoobrony. Policja nie potwierdziła tych danych.

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Podpalone domy i pościg za napastnikami

Według Premium Times podczas ataku podpalono domy i zniszczono znaczne zapasy żywności. Mieszkańcy opuścili Binari i uciekli do sąsiednich społeczności.

Jeden z mieszkańców powiedział BusinessDay, że atak nastąpił po zakończeniu piątkowych modlitw. Medium pisało również, że napastnicy poruszali się na ponad 40 motocyklach oraz mieli broń palną i maczety.

Dane dotyczące trasy napastników są rozbieżne: w jednej relacji podano, że przybyli ze stanu Bauchi, w innej — że mogli przedostać się ze stanu Plateau. Policja skierowała funkcjonariuszy do pościgu za napastnikami. Nie informowano o zatrzymaniach.

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