台风“昌皮”在台湾造成1人死亡、另有527人受伤。风暴吹倒树木、损坏电力线路并导致停电，Channel NewsAsia报道。

岛上恶劣天气的影响

据台湾消防部门消息，死者是一名被海浪从琉球岛卷走的男子。由于强风和暴雨，一度有超过28.8万户家庭断电。电力公司Taipower表示，大多数用户随后已恢复接入电网。

台湾交通部门表示，242个航班被取消。包括台北在内的该岛北部和中部地区的办公室和学校连续第二天关闭。首都出现树木倒伏，并有间歇性暴雨和阵风。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

台风向北移动

台湾中央气象署表示，“昌皮”在掠过宜兰县的东北海岸后，位于该岛以东约150公里处。这场今年太平洋最强风暴之一的超级台风此前已减弱，但其中心附近的阵风仍达到约每小时126公里。

一些沿海地区录得最高每小时227公里的阵风，掀落屋顶瓦片并扯断电力线路。预计“昌皮”将沿中国海岸移动，随后前往日本南部。由于台风临近，中国浙江省已部署救援人员，超过3800艘渔船返回港口，并疏散了2084名岛屿访客。

关注我们在