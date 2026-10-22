台湾因台风“昌皮”发布海上警报——《台北时报》

台湾中央气象署针对台风“昌皮”发布海上警报。预测该台风将在10月23日星期五和10月24日星期六对该岛造成最大影响。气象人员计划于10月22日下午发布陆上警报，《台北时报》报道。

10月21日下午，台风位于台湾本岛最南端鹅銮鼻东南偏东约910公里处。其最大持续风速从每小时216公里降至每小时209公里，但风暴半径可能扩大至300公里。

降雨预测和危险海浪

据气象部门称，10月23日台湾各地预计将有降雨。北部山区可能出现大雨或超大豪雨，台中和东部山区则可能出现局部大雨。周六预计短时阵雨和强降雨主要出现在岛屿北部。

当局呼吁民众警惕基隆沿岸、北部、中部和东部海岸、恒春半岛，以及澎湖、连江、兰屿和绿岛的大浪。海岸警卫队表示，长周期海浪已在出现，进入封闭海岸区域可能面临最高25万新台币的罚款。

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航班取消和旅游景点关闭

随着“昌皮”逼近，航空公司取消了部分往返台湾和日本冲绳的航班。中华航空取消了6个航班，台湾虎航也报告取消了数条航线。国内航空公司华信航空和立荣航空调整或取消了部分航班。

航港局原计划暂停数条国内渡轮航线，包括基隆—连江和高雄—马公航线。金门与中国厦门之间的渡轮也原定自10月22日8时30分起双向停航。自10月22日中午起，台湾中部的武陵农场和福寿山农场、宜兰县太平山游憩区将关闭，龟山岛将在三天内无法进入。

台湾总统赖清德呼吁民众不要低估危险，即使台风不会登陆。行政院灾害应变办公室呼吁中央和地方当局为强降雨、淹水、山体滑坡、大风和危险海浪做好准备。

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