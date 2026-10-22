Tajwańska Centralna Administracja Meteorologiczna wydała ostrzeżenie morskie z powodu tajfunu Champi, który według prognoz będzie miał największy wpływ na wyspę w piątek 23 października i sobotę 24 października. Meteorolodzy planowali wydać ostrzeżenie lądowe po południu 22 października, podaje Taipei Times.

Po południu 21 października tajfun znajdował się około 910 km na wschód-południowy wschód od przylądka Eluanbi, najbardziej na południe wysuniętego punktu głównej części Tajwanu. Maksymalna utrzymująca się prędkość wiatru spadła z 216 do 209 km/h, jednak promień sztormu może zwiększyć się do 300 km.

Prognoza opadów i niebezpieczne fale

Według służby meteorologicznej 23 października deszcz jest spodziewany na całym Tajwanie. W górskich rejonach północy możliwe są silne lub ekstremalnie silne ulewy, a w Taizhongu i górskich rejonach wschodu — lokalne intensywne opady. W sobotę krótkotrwałe ulewy i silne opady prognozowane są głównie na północy wyspy.

Władze wezwały do zachowania ostrożności z powodu dużych fal wzdłuż wybrzeża Keelungu, na północnym, centralnym i wschodnim wybrzeżu, na półwyspie Hengchun, a także na wyspach Penghu, Lienchiang, Lanyu i Zielonej Wyspie. Straż Przybrzeżna poinformowała, że już obserwowane są fale długookresowe, a wejście do zamkniętych stref przybrzeżnych może skutkować grzywną do 250 tys. dolarów tajwańskich.

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Odwołania lotów i zamknięcia obiektów turystycznych

W związku ze zbliżaniem się Champi linie lotnicze odwołały część lotów między Tajwanem a japońską Okinawą. China Airlines odwołały sześć lotów, a Tigerair Taiwan również poinformowały o odwołaniu kilku połączeń. Krajowi przewoźnicy Mandarin Airlines i Uni Air zmienili lub odwołali część lotów.

Biuro Morskie i Portowe miało zawiesić kilka krajowych połączeń promowych, w tym Keelung–Lienchiang i Kaohsiung–Magong. Prom między Kinmen a chińskim Xiamenem również miał zaprzestać kursowania w obu kierunkach od godz. 8:30 22 października. Od południa 22 października miały zostać zamknięte farmy Wuling i Fushoushan w centralnej części Tajwanu oraz teren rekreacyjny Taipingshan w powiecie Yilan, a wyspa Guishan miała być niedostępna przez trzy dni.

Prezydent Tajwanu William Lai zaapelował do mieszkańców, aby nie lekceważyli zagrożenia, nawet jeśli tajfun nie wyjdzie na ląd. Biuro reagowania na klęski żywiołowe Yuan Wykonawczego wezwało władze centralne i lokalne do przygotowania się na intensywne opady, podtopienia, osuwiska, wiatr i niebezpieczne fale.

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