Центральное метеорологическое управление Тайваня объявило морское предупреждение из-за тайфуна Чампи, который, согласно прогнозу, окажет наибольшее влияние на остров в пятницу, 23 октября, и субботу, 24 октября. Метеорологи планировали объявить предупреждение для суши во второй половине дня 22 октября, сообщает Taipei Times.

Во второй половине дня 21 октября тайфун находился примерно в 910 км к востоку-юго-востоку от мыса Элуаньби — самой южной точки основной части Тайваня. Максимальная постоянная скорость ветра снизилась с 216 до 209 км/ч, однако радиус шторма может увеличиться до 300 км.

Прогноз осадков и опасных волн

По данным метеослужбы, 23 октября дожди ожидаются по всему Тайваню. В горных районах севера возможны сильные или чрезвычайно сильные ливни, а в Тайчжуне и горных районах востока — локальные сильные дожди. В субботу кратковременные ливни и сильные осадки прогнозируются преимущественно на севере острова.

Власти призвали остерегаться больших волн вдоль побережья Килунга, на северном, центральном и восточном побережьях, на полуострове Хэнчун, а также на островах Пэнху, Ляньцзян, Ланьюй и Люйдао. Береговая охрана заявила, что длиннопериодные волны уже наблюдаются, а проникновение в закрытые прибрежные зоны может повлечь штраф до 250 тысяч тайваньских долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Отмена рейсов и закрытие туристических объектов

В связи с приближением Чампи авиакомпании отменили часть рейсов между Тайванем и японской Окинавой. China Airlines отменила шесть рейсов, а Tigerair Taiwan также сообщила об отмене нескольких маршрутов. Внутренние перевозчики Mandarin Airlines и Uni Air скорректировали или отменили часть рейсов.

Морское и портовое бюро должно было приостановить несколько внутренних паромных маршрутов, в частности Килунг—Ляньцзян и Гаосюн—Магун. Паром между островами Цзиньмэнь и китайским Сямэнем также должен был прекратить работу в обоих направлениях с 8:30 22 октября. С полудня 22 октября должны были закрыться фермы Улин и Фушоушань в центральной части Тайваня, рекреационная зона Тайпиншань в уезде Илань, а остров Гуйшань должен был быть недоступен в течение трех дней.

Президент Тайваня Уильям Лай призвал население не недооценивать опасность, даже если тайфун не выйдет на сушу. Офис реагирования на стихийные бедствия Исполнительного юаня призвал центральные и местные власти подготовиться к сильным осадкам, подтоплениям, оползням, ветру и опасным волнам.

Читай нас в