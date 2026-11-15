台湾将于11月28日与地方选举同时举行公投，决定是否终止“无核家园”政策，并利用核能提振经济。投票前，中央选举委员会正在举行五场围绕公投议题的电视论坛，《台北时报》报道。

核能支持者的论点

在第二场论坛上，中华经济研究院绿色经济中心副研究员陈中舜表示，由于可再生能源的发展未达到预期，台湾已变得过度依赖天然气。他说，台湾缺少的不是目标或技术，而是时间。

陈认为，人工智能数据中心和先进芯片制造工厂的建设速度快于大型能源基础设施。援引核能行业的估计，他表示，反应堆可在18个月至3年内重启。他认为，这将有助于在台湾扩大可再生能源发电能力期间，确保可靠、可负担且低碳的电力供应。

他还表示，恢复核电厂2号和3号机组运行，能够实现能源结构多元化，并降低该岛对液化天然气供应的依赖。

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政府立场

反对该提案的经济部次长赖建信表示，即使核能在发电中的占比下降，台湾经济和出口仍在增长。“核能并不是经济的万能药，”他说，并提及台湾的产业升级和强大的制造业供应链。

赖指出，政府并未排除使用核能的可能性。国营台湾电力公司已在评估，根据修订后的法律，现有电厂能否安全恢复运行。尤其是，公司正在检查设备是否可能因长期受到辐射或腐蚀而出现劣化。

他说，公投不能取代法律规定的检查以及对设备结构安全的科学确认。即使核电厂2号和3号机组被认定安全，且其重启获得公众支持，其合计发电量也仅相当于台湾当前发电量的大约10%。核废料处置问题还必须另行解决。

台湾最后一座仍在运行的反应堆——马鞍山核电厂反应堆——于2025年5月17日停运。3月21日，赖清德总统表示，经济部已确定，马鞍山核电厂和位于新北市万里区的核电厂2号符合启动重启程序的条件，台湾电力公司正在准备下一步措施。

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